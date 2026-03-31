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RollerCoaster Tycoon Classic: Xbox- und PlayStation-Version veröffentlicht

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Bildquelle: ATARI

Über die Nintendo Switch-Version des Klassikers RollerCoaster Tycoon Classic hatte ich in der Vergangenheit bereits mehrmals berichtet. Ich selbst zocke es ab und zu auf der Nintendo Switch OLED und habe durchaus Spaß damit. Nun können auch Besitzer einer Xbox und PlayStation auf ihre Kosten kommen.

PC-Klassiker, der jetzt auch auf der Konsolenplattform läuft

Denn der Publisher Atari und das Entwicklerstudio Graphite Lab haben eine entsprechende Version für Xbox Series X|S und PlayStation in digitaler Form veröffentlicht. Sie ist ab sofort verfügbar und kostet in den Versionen für Xbox und PlayStation jeweils 24,99 Euro. Was eine psychische Handelsversion angeht, da ist es noch nicht klar, ob die auch noch kommt.

Für mich kommt die Ankündigung ziemlich überraschend und unerwartet, da dieses Genre auf den Konsolen eher nicht so vertreten war. In den letzten Jahren wurden jedoch einige Klassiker wie Age of Empires, Anno und jetzt auch RollerCoaster Tycoon für die Konsolenplattform umgesetzt. Dabei wurde stets besonderen Wert auf eine „einfache, aber gute” Controller-Steuerung gelegt. Was sind die wesentlichen Vorteile der Nintendo Switch-Version? Ein Update brachte die Touchscreen-Funktion mit sich.

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RollerCoaster Tycoon Classic: Nintendo Switch-Version ab sofort im Handel erhältlich

Über die physische Handelsversion der Nintendo Switch-Version von RollerCoaster Tycoon Classic, bestehend aus den beiden Spielen RollerCoaster Tycoon und RollerCoaster…

24. April 2025 | Jetzt lesen →

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