Routine: 13-jährige Entwicklungszeit nähert sich dem Ende zu

Das britische Entwicklerstudio Lunar Software hat ziemlich lange an dem Science-Fiction-Horrorspiel gearbeitet: Es wurde auf der Gamescom 2012 (!) offiziell angekündigt, in den folgenden Jahren jedoch immer wieder verschoben beziehungsweise war kommentarlos in den Weiten des Internets verschwunden.

Auf der diesjährigen Gamescom, also exakt 13 Jahre nach der Ankündigung, erfolgte eine Neuenthüllung und es wurde der ungefährer Veröffentlichungszeitraum Ende 2025 genannt. Nun geht man weiter ins Detail: Routine wird am 4. Dezember offiziell für die Xbox- und PC-Plattform erscheinen.

Das Spiel erinnert ein wenig an das Alien-Franchise und an Dead Space. Gerade die Atmosphäre hat das Entwicklerstudio meiner Meinung nach recht gut umgesetzt. Ich bin gespannt auf das finale Ergebnis.