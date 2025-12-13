News

Sendergruppe RTL feiert Zuwächse in allen Zielgruppen

Rtl Plus

Der Streamingdienst RTL+ bleibt im November 2025 führend unter den privaten TV-Anbietern in den Zielgruppen 14–49 und 14–29 Jahre.

Laut AGF-Ausweisung erzielte RTL+ im November 45,27 Millionen Nutzungsstunden bei den 14- bis 49-Jährigen und 19,22 Millionen Stunden bei den 14- bis 29-Jährigen. Auch im Video-on-Demand-Bereich führte die Plattform mit Werten von 44,44 bzw. 18,85 Millionen Stunden.

Laut Unternehmensangaben konnte die kumulierte Nettoreichweite mit 10,65 Millionen Nutzerinnen und Nutzern den dritten Monat in Folge die Zehn-Millionen-Marke überschreiten, ein Plus von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

RTL+ baut Marktführerschaft im privaten Streaming aus

In den Census+ Monatscharts belegten im November neun Titel aus dem Portfolio der RTL-Gruppe Plätze in den Top 25 aller Anbieter.

Zehn Programmmarken der RTL-Sender schafften es unter die meistgesehenen privaten VOD-Formate, darunter „ntv Nachrichten“, „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ und „Temptation Island“, die zu den fünf meistgesehenen Angeboten gehörten.

Trotz technischer Mindermessung ab Mitte des Monats behauptete RTL+ laut AGF seine führende Position.

Die Sendergruppe RTL Deutschland verzeichnete im linearen TV-Bereich ebenfalls Zuwächse. In der Zielgruppe 14–59 Jahre lag der Marktanteil bei 26,4 Prozent, bei den 14–49-Jährigen bei 28,2 Prozent. Besonders VOX steigerte sich deutlich und erreichte bei den 14–49-Jährigen einen Marktanteil von 6,5 Prozent. Auch NITRO, RTL Up und VOX Up legten gegenüber dem November 2024 leicht zu.

Zu RTL+ →

Waipu Tv

RTL öffnet die Archivschätze: Sieben neue Kanäle bei waipu.tv

Das Streaming-Angebot von waipu.tv wächst um sieben neue FAST-Kanäle von RTL Deutschland. Waipu.tv hat am heutigen 3. Dezember 2025 die…

3. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

