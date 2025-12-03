RTL öffnet die Archivschätze: Sieben neue Kanäle bei waipu.tv

Das Streaming-Angebot von waipu.tv wächst um sieben neue FAST-Kanäle von RTL Deutschland.

Waipu.tv hat am heutigen 3. Dezember 2025 die Integration zusätzlicher Free-Ad-Supported-TV-Sender angekündigt. Die neuen Kanäle heißen RTL Comedy, RTL Shine und RTL Haus & Garten und sind laut Mitteilung ab sofort verfügbar. Weitere Kanäle wie Alles was zählt Classics, hundkatzemaus, Shopping Queen und Bauer sucht Frau sollen am 9. Dezember folgen.

Sieben neue RTL-Kanäle bei waipu.tv

Die Sender bieten laut RTL ganze Episoden bekannter Fernsehformate aus dem eigenen Portfolio. RTL Comedy zeigt Sitcoms wie Nikola oder Das Amt, während RTL Haus & Garten Formate zu Wohnen und Lifestyle bündelt.

RTL Shine vereint Highlights unterschiedlicher Genres, von Kochsendungen bis zu großen Shows. Die übrigen vier Kanäle greifen auf bewährte Serien- und Reality-Inhalte aus dem RTL-Archiv zurück.

Zu sehen sind unter anderem:

Alles was zählt Classics mit früheren Serienstaffeln

hundkatzemaus mit Tierreportagen und Ratgeberbeiträgen

Shopping Queen mit Star-Designer Guido Maria Kretschmer

Bauer sucht Frau mit Liebesgeschichten vom Land

Die neuen Angebote erweitern laut waipu.tv das vorhandene FAST-Portfolio, das allen Nutzern des Dienstes ohne zusätzliche Kosten zugänglich ist. Der Anbieter positioniert sich damit weiter im wachsenden Segment werbefinanzierter Streaming-Kanäle.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.