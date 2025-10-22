RTL+ startet als Prime-Video-Zusatzkanal
Prime Video integriert RTL+ als neuen Zusatzkanal für Kunden in Deutschland und Österreich.
Prime Video erweitert sein Zusatzangebot um RTL+ und ermöglicht den Zugriff auf das komplette Videoangebot des deutschen Streamingdienstes. Laut Amazon soll das neue Angebot den Zugang zu Live-Sport, Reality-Formaten und Eigenproduktionen ohne App-Wechsel und ohne Werbung erleichtern.
Der Zusatzkanal kann laut Unternehmensangaben für 12,99 Euro monatlich über Prime Video gebucht werden, unabhängig von einer Prime-Mitgliedschaft. Enthalten sind unter anderem Übertragungen der NFL, Bundesliga-Highlights, Formate wie „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sowie Eigenproduktionen wie „Neue Geschichten vom Pumuckl“ und internationale Titel wie „Peacemaker“ oder „Wonka“.
RTL+ erweitert Streaming-Portfolio auf Prime Video
Das Angebot umfasst laut Amazon auch Live-Zugänge zu allen linearen Sendern von RTL Deutschland, darunter RTL, VOX und ntv. Ergänzt wird der neue Kanal durch bestehende Pay-TV-Angebote wie RTL Crime und GEO Television. Zudem planen Prime Video und RTL Deutschland die gemeinsame Neuauflage der Show „Gladiators – Die Show der Giganten“, deren Produktion 2026 startet.
Wichtige Eckpunkte:
- RTL+ als Prime-Video-Zusatzkanal für 12,99 € pro Monat
- Kein Prime-Abo erforderlich
- Zugang zu Live-Sport, Reality-TV und Eigenproduktionen
- Inklusive RTL-Livesendern und internationalen Inhalten
Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.
in Smartphones
in Smartphones
in Firmware und OS
in News
in Mobilität
in Tarife
in Mobilität
in Fintech
in Dienste
in Mobilität