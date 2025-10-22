Unterhaltung

RTL+ startet als Prime-Video-Zusatzkanal

Autor-Bild
Von
|
Amazon Prime Video Logo 2025 Header

Prime Video integriert RTL+ als neuen Zusatzkanal für Kunden in Deutschland und Österreich.

Prime Video erweitert sein Zusatzangebot um RTL+ und ermöglicht den Zugriff auf das komplette Videoangebot des deutschen Streamingdienstes. Laut Amazon soll das neue Angebot den Zugang zu Live-Sport, Reality-Formaten und Eigenproduktionen ohne App-Wechsel und ohne Werbung erleichtern.

Der Zusatzkanal kann laut Unternehmensangaben für 12,99 Euro monatlich über Prime Video gebucht werden, unabhängig von einer Prime-Mitgliedschaft. Enthalten sind unter anderem Übertragungen der NFL, Bundesliga-Highlights, Formate wie „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sowie Eigenproduktionen wie „Neue Geschichten vom Pumuckl“ und internationale Titel wie „Peacemaker“ oder „Wonka“.

RTL+ erweitert Streaming-Portfolio auf Prime Video

Das Angebot umfasst laut Amazon auch Live-Zugänge zu allen linearen Sendern von RTL Deutschland, darunter RTL, VOX und ntv. Ergänzt wird der neue Kanal durch bestehende Pay-TV-Angebote wie RTL Crime und GEO Television. Zudem planen Prime Video und RTL Deutschland die gemeinsame Neuauflage der Show „Gladiators – Die Show der Giganten“, deren Produktion 2026 startet.

Wichtige Eckpunkte:

  • RTL+ als Prime-Video-Zusatzkanal für 12,99 € pro Monat
  • Kein Prime-Abo erforderlich
  • Zugang zu Live-Sport, Reality-TV und Eigenproduktionen
  • Inklusive RTL-Livesendern und internationalen Inhalten

Zu RTL+ bei Prime Video →

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / RTL+ startet als Prime-Video-Zusatzkanal
Weitere Neuigkeiten
Apple iPhone Air: „Es gibt praktisch keine Nachfrage“
in Smartphones
Google Pixel 11 Pro: Ein großer Schritt für die Kamera deutet sich an
in Smartphones
Sony aktualisiert die PlayStation 5 (Pro): Das steckt im neuen Update
in Firmware und OS
Ard Zdf
EBU-Studie unter Beteiligung von ARD und ZDF: KI-Assistenten geben oft fehlerhafte Nachrichten aus
in News
Opel Grandland Elektro Logo Header
Opel erwägt eine echte Überraschung für neues Elektroauto
in Mobilität
O2 O2 Telefonica Germany
O2 führt Smartphone-Treuevorteil für Bestandskunden ein
in Tarife
Audi erneuert myAudi-App mit KI-Assistent, Digital Key und mehr
in Mobilität
Europas große Payment-Hoffnung: Wero für Online-Shopping verzögert sich
in Fintech
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix setzt voll auf Werbung für Streaming
in Dienste
Vw Golf 8 Logo
Volkswagen: Probleme mit zwei VW-Bestsellern
in Mobilität