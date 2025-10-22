RTL+ startet als Prime-Video-Zusatzkanal

Prime Video integriert RTL+ als neuen Zusatzkanal für Kunden in Deutschland und Österreich.

Prime Video erweitert sein Zusatzangebot um RTL+ und ermöglicht den Zugriff auf das komplette Videoangebot des deutschen Streamingdienstes. Laut Amazon soll das neue Angebot den Zugang zu Live-Sport, Reality-Formaten und Eigenproduktionen ohne App-Wechsel und ohne Werbung erleichtern.

Der Zusatzkanal kann laut Unternehmensangaben für 12,99 Euro monatlich über Prime Video gebucht werden, unabhängig von einer Prime-Mitgliedschaft. Enthalten sind unter anderem Übertragungen der NFL, Bundesliga-Highlights, Formate wie „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sowie Eigenproduktionen wie „Neue Geschichten vom Pumuckl“ und internationale Titel wie „Peacemaker“ oder „Wonka“.

RTL+ erweitert Streaming-Portfolio auf Prime Video

Das Angebot umfasst laut Amazon auch Live-Zugänge zu allen linearen Sendern von RTL Deutschland, darunter RTL, VOX und ntv. Ergänzt wird der neue Kanal durch bestehende Pay-TV-Angebote wie RTL Crime und GEO Television. Zudem planen Prime Video und RTL Deutschland die gemeinsame Neuauflage der Show „Gladiators – Die Show der Giganten“, deren Produktion 2026 startet.

Wichtige Eckpunkte:

RTL+ als Prime-Video-Zusatzkanal für 12,99 € pro Monat

Kein Prime-Abo erforderlich

Zugang zu Live-Sport, Reality-TV und Eigenproduktionen

Inklusive RTL-Livesendern und internationalen Inhalten

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

