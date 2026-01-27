Rückgang bei Benzin- und Dieselautos prägte EU-Automarkt 2025

Der europäische Automarkt verzeichnete 2025 einen moderaten Zuwachs bei Neuzulassungen, während sich die Antriebsarten deutlich verschoben.

Die Neuzulassungen von Pkw in der Europäischen Union stiegen im Jahr 2025 um 1,8 % gegenüber dem Vorjahr. Trotz dieses Wachstums lagen die Gesamtvolumina weiterhin klar unter dem Niveau vor der Pandemie. Die Entwicklung zeigt eine Stabilisierung des Marktes, jedoch ohne Rückkehr zu früheren Höchstständen.

Gleichzeitig veränderte sich die Nachfrage nach Antriebsarten deutlich. Batterieelektrische Fahrzeuge erreichten 2025 einen Marktanteil von 17,4 %, nach 13,6 % im Vorjahr. Hybridfahrzeuge blieben mit 34,5 % die meistgewählte Antriebsform, während der gemeinsame Anteil von Benzin- und Dieselfahrzeugen auf 35,5 % sank, nach 45,2 % im Jahr 2024.

Entwicklung der Neuzulassungen nach Antriebsarten in der EU 2025

Im Segment der batterieelektrischen Fahrzeuge wurden 1.880.370 Neuzulassungen registriert, was einem Marktanteil von 17,4 % entspricht. Die vier größten Märkte, Deutschland (+43,2 %), Niederlande (+18,1 %), Belgien (+12,6 %) und Frankreich (+12,5 %), vereinten 62 % dieser Zulassungen auf sich. Laut den vorliegenden Daten trugen diese Länder maßgeblich zum Wachstum bei.

Hybridfahrzeuge kamen im Zeitraum Januar bis Dezember 2025 auf 3.733.325 Neuzulassungen und erreichten damit 34,5 % Marktanteil. Das Wachstum wurde insbesondere durch Spanien (+23,1 %), Frankreich (+21,6 %), Deutschland (+8 %) und Italien (+7,9 %) getragen. Plug-in-Hybride steigerten ihre Zulassungen auf 1.015.887 Einheiten und erhöhten ihren Anteil auf 9,4 %, nach 7,2 % im Vorjahr.

Zentrale Kennzahlen zu Antriebsarten 2025

Batterieelektrisch: 1.880.370 Zulassungen, 17,4 % Marktanteil

Hybrid: 3.733.325 Zulassungen, 34,5 % Marktanteil

Plug-in-Hybrid: 1.015.887 Zulassungen, 9,4 % Marktanteil

Benzin: 2.880.298 Zulassungen, 26,6 % Marktanteil

Diesel: 8,9 % Marktanteil

Reine Benzin- und Dieselfahrzeuge verloren 2025 weiter an Bedeutung. Die Benzin-Neuzulassungen gingen um 18,7 % zurück, besonders stark in Frankreich (-32 %), Deutschland (-21,6 %), Italien (-18,2 %) und Spanien (-16 %). Der Marktanteil von Benzin sank auf 26,6 %, nach 33,3 % im Vorjahr.

Diesel verzeichnete ein Minus von 24,2 % und kam nur noch auf 8,9 % Marktanteil. Im Dezember 2025 lagen die Rückgänge im Jahresvergleich bei 19,2 % für Benzin und 22,4 % für Diesel.

Aus meiner Sicht zeigen die Zahlen klar, dass sich der EU-Automarkt strukturell wandelt, auch wenn das Gesamtwachstum moderat bleibt und die Transformation noch lange nicht abgeschlossen ist. Zudem kann wie üblich nicht berücksichtigt werden, wie viele Hybride als „Quasi-Verbrenner“ unterwegs sind.