Amazon Alexa plant wohl neuen Echo für 2026

Amazon hat neue Hardware für den Herbst geplant, den neuen Fire TV Stick gab es gestern zu sehen und ein neuer Kindle dürfte zeitnah folgen. Doch es kommt mehr und womöglich auch ein neuer Echo Hub mit Display für Amazon Alexa (Plus).

Ein Eintrag bei der FCC deutet laut Android Police auf einen neuen Echo Hub hin und der Zeitpunkt wäre passend, denn die letzte Generation der Display-Speaker wurde vor genau einem Jahr gezeigt. Und die Konkurrenz macht sich auch bereit.

Amazon hält eigentlich gerne ein Herbst-Event für die Neuheiten ab, das scheint es in diesem Jahr aber nicht zu geben, vielleicht ist der Sprung nicht groß genug und womöglich kommt sonst auch gar nicht so viel. Es ist also davon auszugehen, dass die neuen Echo-Produkte von Amazon via Pressemitteilung vorgestellt werden.

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