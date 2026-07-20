S-Neo ist da und setzt auf Wertpapiersparen per Sparkassen-App

Die Sparkassen führen mit S-Neo ein neues Angebot für digitales Wertpapiersparen in ihrer App ein.

Die Sparkassen erweitern ihre App „Sparkasse“ um S-Neo. Das neue Angebot ist für die Nutzung auf dem Smartphone entwickelt und soll den Zugang zu Sparplänen und Wertpapiergeschäften vereinfachen. Das Angebot richtet sich an Menschen, die sich mit langfristigem Vermögensaufbau beschäftigen möchten.

Nach Angaben des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes soll S-Neo insbesondere Einstiegshürden beim Wertpapiersparen senken. Gleichzeitig gelten für Depotführung, Wertpapierkäufe und Sparpläne weiterhin die Konditionen der jeweiligen Sparkasse. Die persönliche Beratung bleibt laut Verband Bestandteil des bestehenden Angebots.

S-Neo ergänzt das Wertpapierangebot der Sparkassen

S-Neo soll die bestehenden Möglichkeiten ergänzen und die persönliche Beratung nicht ersetzen. Nutzer könnten je nach Bedarf zwischen digitalen Angeboten und Beratung wählen. In dieser Imagebroschüre (PDF) gibt es einige Bilder und Details.

Der bundesweite Rollout ist nun abgeschlossen, das neue Angebot steht allen Sparkassenkunden direkt in der App Sparkasse zur Verfügung.

Die Einführung wird von einer Werbekampagne begleitet, die unter dem Motto „Dein Geld verdient Besseres“ den Zusammenhang zwischen Sparen und Vermögensbildung thematisiert.

Ich finde den digitalen Ausbau nachvollziehbar, sehe allerdings noch nicht wirklich, an welchem Schwachpunkt S-Neo die bekannten Neobroker angreifen möchte. Dafür ist er zu sehr mit der Sparkasse vor Ort verbunden und das wirkt erstmal abschreckend (auf mich).

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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