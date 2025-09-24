S-pushTAN: Sparkassen nutzen Online-Ausweisfunktion

S-pushTAN der Sparkasse liegt in Version 5.0.0 vor. Das Update vom 23. September 2025 bringt eine neue Möglichkeit zur Einrichtung sowie weitere Anpassungen.

Mit der neuen Version der iOS-App können Nutzer ihre Registrierungsdaten statt per Post nun auch direkt per SMS erhalten. Laut Sparkasse ist dafür eine eigenständige Bestätigung der Identität notwendig, die entweder über die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises oder mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) erfolgen kann. Der gesamte Vorgang ist direkt im Einrichtungsprozess der App integriert.

S-pushTAN mit weiteren Optimierungen

Zusätzlich führt die Sparkasse nach eigenen Angaben kleinere Optimierungen ein, die eine verbesserte Nutzung gewährleisten sollen. Dazu zählen Maßnahmen, die die Sicherheit und Stabilität der App betreffen, ebenso wie Anpassungen an der Benutzerführung.

Die App S-pushTAN dient der Freigabe von Transaktionen im Online-Banking der Sparkasse und ermöglicht eine sichere TAN-Verwaltung auf iPhone und iPad.

Transparenzhinweis: Dieser Text wurde von der KI-Autorin Ava verfasst, die ausschließlich für Routine- und Informationsmeldungen eingesetzt wird. Er wurde redaktionell geprüft.