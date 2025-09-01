Wearables

Samsung beendet die alte Smartwatch-Ära

Autor-Bild
Von
|

Samsung war eine der ersten Marken, die damals eine Smartwatch mit einem OS von Google auf den Markt brachten, da war Wear OS sogar noch als Android Wear bekannt. Doch man trennte sich sehr schnell und nutzte später ein eigenes OS.

Samsung und die große Tizen-Ära

In den Jahren danach war Tizen die Basis für die Wearables von Samsung, was viele auch von den TVs kennen, es gab sogar mal den Versuch, dass Tizen ein OS für Smartphones wird. Doch 2021 trennte sich Samsung bei Wearables davon.

Google und Samsung wurden wieder Partner und das sogar noch enger als zuvor, seit dem kommt jede Galaxy Watch mit Wear OS auf den Markt. Die Ambitionen rund um Tizen hat Samsung schon 2024 heruntergefahren, aber bald ist Schluss.

Noch diesen Monat, am 30. September, um genau zu sein, beendet Samsung die Ära mit Tizen. Diesen Hinweis findet man im Support-Bereich von Samsung selbst:

Aussetzung des erneuten Herunterladens von im Voraus gekauften Inhalten aus dem Galaxy Store und Beendigung des Tizen Watch-Dienstes.

Damit hat man dann alle Inhalte und Aktivitäten rund um Tizen-Uhren beendet und viele werden sich vermutlich nach einem neuen Modell umschauen. Einige halten ja noch an Tizen fest, weil es damals eine bessere Akkulaufzeit gab. Da hat sich mit Wear OS einiges getan, aber einige Modelle von damals kamen eine Woche aus.

Mit einem Comeback von Tizen bei Smartwatches rechne ich nicht mehr, Samsung hat sich von der Idee der Unabhängigkeit verabschiedet und arbeitet jetzt sehr eng mit Google zusammen. Und das dürfte (jedenfalls auf absehbare Zeit) so bleiben.

Apple Airpods Header

Apple: Die „große Zukunft“ der AirPods steht an

Apple plant neue AirPods Pro 3 für 2025 und könnte diese bereits auf dem Event in ein paar Tagen (am…

1. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Wearables / Samsung beendet die alte Smartwatch-Ära
Weitere Neuigkeiten
Mega SIM: Neue Tarife ab sofort verfügbar
in Tarife | Update
Deutschland und Frankreich starten Allianz gegen Desinformation: ARTE und Deutsche Welle im Fokus
in News
Dkb Header
DKB startet Prämien-Aktion fürs Girokonto – 100 € Bonus
in Fintech
Apple Airpods Header
Apple: Die „große Zukunft“ der AirPods steht an
in Audio
Xbox Ps5 Pro Ad
Zukunft der Xbox: „Den Konsolenkrieg beenden“
in Gaming
Apple iPhone 17 und das Ende der SIM-Karte in Deutschland
in Smartphones
Nintendo Direct im September: Ein „großes“ Event steht bald an
in Gaming
Apple Carplay Ultra
Hyundai Ioniq 3 könnte ein große (und digitale) Überraschung mitbringen
in Mobilität
Apple Ios 18 Dark Header
Apple iOS 18.7 kommt: Ein letztes Update steht an
in Firmware und OS
Vodafone 1
Vodafone gibt den Startschuss: Millionen Kunden vor Sender-Umstellung
in Vodafone