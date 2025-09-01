Audio

Apple: Die „große Zukunft“ der AirPods steht an

Autor-Bild
Von
|
Apple Airpods Header

Apple plant neue AirPods Pro 3 für 2025 und könnte diese bereits auf dem Event in ein paar Tagen (am 9. September) vorstellen. Besserer Sound, besseres ANC, ein Pulsmesser, ein kompakteres Case und der neue H3-Chip stehen aktuell im Raum.

Doch das wird nur ein Zwischenschritt sein, so Mark Gurman von Bloomberg, denn der „große Deal“ für die Zukunft der AirPods kommt erst noch. In Zukunft wird es Dinge wie Kameras geben und Apple rückt die AirPods noch mehr in den Fokus.

Laut Quelle sieht Apple die AirPods als „Haupt-Wearable für KI“. wenn ein Nutzer keine smarte Brille haben möchte. Was interessant ist, denn die Apple Watch wäre dafür wesentlich besser geeignet (ist aber eben auch eine ganze Ecke teurer).

Apple Ios 18 Dark Header

Apple iOS 18.7 kommt: Ein letztes Update steht an

Apple dürft in ziemlich genau zwei Wochen die finale Version von iOS 26 für alle Nutzer verteilen, doch iOS 18…

1. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Audio / Apple: Die „große Zukunft“ der AirPods steht an
Weitere Neuigkeiten
Xbox Ps5 Pro Ad
Zukunft der Xbox: „Den Konsolenkrieg beenden“
in Gaming
Apple iPhone 17 und das Ende der SIM-Karte in Deutschland
in Smartphones
Nintendo Direct im September: Ein „großes“ Event steht bald an
in Gaming
Apple Carplay Ultra
Hyundai Ioniq 3 könnte ein große (und digitale) Überraschung mitbringen
in Mobilität
Apple Ios 18 Dark Header
Apple iOS 18.7 kommt: Ein letztes Update steht an
in Firmware und OS
Vodafone 1
Vodafone gibt den Startschuss: Millionen Kunden vor Sender-Umstellung
in Vodafone
Genesis G80 im Test: Dieses Elektroauto hat mich (positiv) überrascht
in Mobilität
Cupra Licht Tavscan Header
Facelift und neue Technik: Der Cupra Born für 2026 steht an
in Mobilität
Mafia Old Country
Mein Tipp der Woche: Mafia: The Old Country
in Gaming
backFlip 35/2025: Volkswagen Bank mit „Zinsturbo“
in backFlip