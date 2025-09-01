Apple: Die „große Zukunft“ der AirPods steht an

Apple plant neue AirPods Pro 3 für 2025 und könnte diese bereits auf dem Event in ein paar Tagen (am 9. September) vorstellen. Besserer Sound, besseres ANC, ein Pulsmesser, ein kompakteres Case und der neue H3-Chip stehen aktuell im Raum.

Doch das wird nur ein Zwischenschritt sein, so Mark Gurman von Bloomberg, denn der „große Deal“ für die Zukunft der AirPods kommt erst noch. In Zukunft wird es Dinge wie Kameras geben und Apple rückt die AirPods noch mehr in den Fokus.

Laut Quelle sieht Apple die AirPods als „Haupt-Wearable für KI“. wenn ein Nutzer keine smarte Brille haben möchte. Was interessant ist, denn die Apple Watch wäre dafür wesentlich besser geeignet (ist aber eben auch eine ganze Ecke teurer).