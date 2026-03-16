Samsung bringt digitalen Haustürschlüssel nach Deutschland

Samsung erweitert das Samsung Wallet um einen digitalen Haustürschlüssel für kompatible smarte Türschlösser. In Kürze startet das Feature auch offiziell in Deutschland.

Mit dem neuen Feature können Nutzer eines Samsung Galaxy Smartphones kompatible Smart Locks direkt über ihr Gerät entsperren. Laut Unternehmensangaben basiert der sogenannte Digital Home Key auf dem offenen Standard Aliro der Connectivity Standards Alliance.

Das Samsung Wallet dient bereits als zentraler Speicherort für digitale Inhalte wie Karten, Passwörter oder Autoschlüssel und wird nun um Funktionen für den Zugang zu Wohnungen erweitert.

Sobald ein kompatibles Smart Lock über Samsung SmartThings und den Smart-Home-Standard Matter eingerichtet ist, kann der digitale Hausschlüssel im Wallet hinterlegt werden. Je nach Ausstattung des Geräts erfolgt das Öffnen der Tür über NFC, über die Näherungserkennung per UWB oder aus der Ferne über die entsprechende App.

Digitaler Hausschlüssel im Samsung Wallet: Technik und Sicherheit

Laut Samsung setzt der digitale Schlüssel auf den Aliro-Standard, der eine herstellerübergreifende Kommunikation zwischen Smartphones und Smart Locks ermöglichen soll. In diesem Zusammenhang arbeitet das Unternehmen mit Herstellern wie Aqara, Nuki, Schlage und Xthings zusammen.

Der Digital Home Key wird laut Samsung auf dem Gerät gespeichert und durch die Sicherheitsplattform Samsung Knox geschützt. Die Lösung erfülle die Zertifizierungsanforderungen der Sicherheitsstufe EAL6+. Zudem können Nutzer den Zugriff über Samsung Find aus der Ferne verwalten oder entfernen, während biometrische Verfahren oder eine PIN innerhalb des Wallets den Zugang absichern.

Nach Angaben des Unternehmens ist der Digital Home Key seit März 2026 in ersten Regionen verfügbar. In Deutschland soll die Funktion ab Ende März starten und schrittweise mit weiteren kompatiblen Smart-Lock-Modellen ausgebaut werden.

Ich halte die Integration eines digitalen Hausschlüssels in das Samsung Wallet für einen logischen und notwendigen Schritt, da Smartphones ohnehin zunehmend als zentraler Zugang zu Alltagsdiensten genutzt werden.