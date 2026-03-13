Tap to Unlock: Nuki Keypad 2 NFC kündigt sich an

Smart Home

Das Unternehmen Nuki startet am 24. März den Verkauf des neuen Keypad 2 NFC als Zubehör für seine Smart-Lock-Systeme.

Das Keypad erweitert den Zugang zu einem Nuki Smart Lock um mehrere Authentifizierungsarten. Nutzer können ihre Tür über NFC, per Fingerabdruck oder über einen sechsstelligen Zutrittscode öffnen.

Die NFC-Funktion bezeichnet Nuki als Tap to Unlock und ermöglicht laut Unternehmensangaben das Entsperren durch das kurze Dranhalten eines Smartphones oder einer kompatiblen Smartwatch.

Alternativ unterstützt das Gerät biometrische Zugänge. Fingerabdrücke lassen sich direkt im Keypad speichern. Zusätzlich können verschiedene Zugangscodes hinterlegt werden.

Nuki Keypad 2 NFC

Nuki Keypad 2 NFC setzt auf neuen Aliro-Standard

Das Zubehör nutzt laut Nuki den neuen Aliro-Standard. Dabei handelt es sich um eine Brancheninitiative zur Vereinheitlichung digitaler Schlüssel über NFC. Ziel ist es, Smartphones, Wearables und andere Geräte einfacher und plattformübergreifend (ja, auch mit Apple HomeKey) als Zugangsschlüssel einsetzen zu können.

Nach bisher bekannten Informationen wird das Keypad 2 NFC jedoch kein UWB unterstützen. Ohne Ultra Wideband fehlt die präzise Distanzmessung für automatische Annäherungsfunktionen, sodass das Öffnen bewusst durch das Dranhalten eines Geräts erfolgen muss.

Das Gehäuse besteht aus Kunststoff. Dank der IP54-Zertifizierung ist das Gerät gegen Spritzwasser geschützt. Die Montage erfolgt kabellos an der Fassade und kann wahlweise per Klebemontage oder Schrauben erfolgen. Die Laufzeit dürfte, wie beim bisherigen Keypad, etwa ein Jahr mit Batterien betragen.

Interessierte Kunden, können sich bei Nuki für das neue Keypad 2 NFC registrieren und sollen zum Start von einem Rabatt profitieren.

