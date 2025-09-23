Samsung Galaxy S24: Update auf Android 16 ist da

Samsung startete vor ein paar Tagen den Rollout von One UI 8, welches Android 16 als Basis nutzt, die aktuelle Galaxy S25-Reihe machte aber natürlich den Anfang. Doch während dort noch einige auf das Update warten, geht es direkt weiter.

Ab sofort werden die Foldables von 2024, das Galaxy Z Flip 6 und Galaxy Z Fold 6, ebenfalls mit One UI 8 versorgt und auch die Galaxy S24-Reihe von Samsung ist mit dabei. Es gibt auch erste Berichte, dass das Galaxy S56 auch versorgt wird.

Bedenkt aber wie immer, dass es sich um einen Rollout in Phasen handelt, einige werden Android 16 heute schon sehen, andere morgen und einige müssen sich noch ein paar Tage gedulden (Zeit, dass man diese Vorgehensweise abschafft).