Firmware und OS

Samsung Galaxy S24: Update auf Android 16 ist da

Autor-Bild
Von
|
Samsung Galaxy S24 Ultra Front

Samsung startete vor ein paar Tagen den Rollout von One UI 8, welches Android 16 als Basis nutzt, die aktuelle Galaxy S25-Reihe machte aber natürlich den Anfang. Doch während dort noch einige auf das Update warten, geht es direkt weiter.

Ab sofort werden die Foldables von 2024, das Galaxy Z Flip 6 und Galaxy Z Fold 6, ebenfalls mit One UI 8 versorgt und auch die Galaxy S24-Reihe von Samsung ist mit dabei. Es gibt auch erste Berichte, dass das Galaxy S56 auch versorgt wird.

Bedenkt aber wie immer, dass es sich um einen Rollout in Phasen handelt, einige werden Android 16 heute schon sehen, andere morgen und einige müssen sich noch ein paar Tage gedulden (Zeit, dass man diese Vorgehensweise abschafft).

Google Nest Header

Nest am Ende: Google Home ist die Zukunft

Google wird sich womöglich noch nicht ganz von der Nest-Marke trennen, aber sie rückt, wie aktuell Fitbit, in den Hintergrund.…

22. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / Samsung Galaxy S24: Update auf Android 16 ist da
Weitere Neuigkeiten
Das erste Spiel für die PlayStation 6 ist offiziell
in Gaming
DHL nimmt Warenversand in die USA wieder auf
in Marktgeschehen
Waipu Tv
waipu.tv feiert Geburtstag mit 50 Prozent Rabatt – nur noch bis Ende September
in News | Update
TORRAS Ostand Q3 Spin im Test – Ständer-Hülle für das iPhone 17
in Zubehör
Volkswagen und das Verbrenner-Comeback
in Mobilität
Apple Iphone 16 Pro Front Header
Handyhelden startet neuen „Kracher Tarif“ im Telekom-Netz
in Tarife
iPhone 17‑Serie: Berichte zu WLAN‑Ausfällen
in Smartphones
Hyundai Ioniq 5 N Detail
Hyundai Ioniq 5 N: Günstigere Version des Elektroautos ist offiziell
in Mobilität
Congstar
congstar überrascht mit doppelter Rabattaktion für Zuhause-Tarife
in Provider
Das Apple iPhone 17 kommt besser als erwartet an
in Smartphones