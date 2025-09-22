Nest am Ende: Google Home ist die Zukunft

Google wird sich womöglich noch nicht ganz von der Nest-Marke trennen, aber sie rückt, wie aktuell Fitbit, in den Hintergrund. Kurz vor der neuen Hardware für Smart Home, die im Oktober vorgestellt wird, gibt es Neuigkeiten rund um Google Home.

Bei Google selbst hat man betont, dass man nach drei Jahren (wow!) jetzt endlich alles von Nest über Google Home steuern kann. Die Nest-App wird also überflüssig und Google Home soll in Zukunft die relevante Anlaufstelle für alle Produkte sein.

Diese bekommt auch bald ein großes Update mit einem frischen Design, welches sogar schon die Runde macht. Laut Google soll es „keine ständigen App-Wechsel“ mehr für die Nutzer geben, eine App (also Google Home) wird die Anlaufstelle sein.

Erst letzte Woche wurde bekannt, dass der neue Speaker vermutlich „Google Home Speaker“ heißen wird, hier trennt man sich also vom Nest-Branding. Google Home, Gemini-Integration, ein Auslaufen der Nest-Marke, da steht ein kleiner Neustart bei Google im Smart Home an. Die Details dazu wird es dann am 1. Oktober geben.