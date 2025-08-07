News

Samsung Galaxy S26 Edge: Noch dünner, aber dennoch mehr Akku

Von
Das Samsung Galaxy S25 Edge kommt mit einer Dicke von 5,8 mm daher und der Akku blickt auf eine Kapazität von 3.900 mAh. Solide Werte, aber es geht besser.

Nächstes Jahr wird es auch schon einen spürbaren Schritt geben, so die bekannte Quelle „Ice Universe“, denn das Samsung Galaxy S26 Edge soll 5,5 mm dünn sein und dennoch einen größeren Akku mit 4.200 mAh spendiert bekommen.

Es ist allerdings auch wichtig, dass Samsung sich hier nicht ausruht, denn man wird das Lineup ab 2026 wohl überarbeiten und das Edge könnte das Plus ersetzen. Da das Samsung Galaxy S25 Edge bisher nicht so gut wie erwartet ankommt, wird man bei Samsung nachlegen müssen, sonst wird das Edge-Modell eine Nische bleiben.

