Amazon Alexa+ „macht häufig Fehler und ist nicht sehr gründlich“

Amazon testet seit einer ganzen Weile eine neue Version von Alexa, die man Alexa+ nennt und die kostenpflichtig sein wird. Es sei denn, man nutzt Amazon Prime, dann ist die neue Alexa 2.0 im Abo enthalten. Bisher ist Alexa+ aber noch in einer Beta.

In den USA kann man diese, sofern man Glück hat, testen. Am Anfang waren wohl kaum Nutzer dabei, daher gab es keine Eindrücke dazu. Und Medien hat Amazon auch nicht mit einem Zugang versorgt, diese mussten also warten, bis es klappt.

Doch die Lage hat sich seit dem spürbar verbessert.

Amazon Alexa+ überzeugt bisher nicht

Sarah Perez von TechCrunch konnte sich aber jetzt Amazon Alexa+ in Ruhe im Alltag anschauen und ist nach einem ersten Eindruck wenig begeistert. Es sei ein sehr „langsamer Start“ und Alexa „macht häufig Fehler und ist nicht sehr gründlich“.

In ihrem ausführlichen Beitrag bei TechCrunch nennt sie einige Beispiele aus dem Alltag und das Fazit am Ende lautet, dass Alexa+ oft nicht weiß, was sie tun soll. Da stellt sich wirklich die Frage, ob die Alexa-Nutzer für diese Plus-Version bezahlen.

Man muss natürlich fairerweise erwähnen, dass es noch eine Testphase ist, aber der Herbst und somit der Marktstart rücken näher. Amazon plant ein neues Echo-Lineup und Alexa+ soll dann auch nach Deutschland kommen. Finale Details rund um den Marktstart stehen allerdings noch aus, da müssen wir uns etwas gedulden.

Amazon Alexa+ soll Werbung bekommen

Interessant ist dabei übrigens auch, dass Amazon schon einen Schritt weiter und über Werbung bei Alexa+ nachdenkt, nach Beiträgen wie diesem würde ich mir bei Amazon aber zunächst Gedanken machen, ob man überhaupt Nutzer gewinnt.

Ich bin Alexa-Nutzer und würde natürlich gerne eine neue und bessere Version im Haushalt sehen, sehe die Sache mit Blick auf die Entwicklung von Alexa+ derzeit aber noch kritisch. Das kann sich ändern, aber die KI-Entwicklung ist derzeit rasant und ich habe den Eindruck, dass Amazon mit Alexa da aktuell nicht mithalten kann.

