Samsung Galaxy S26: Eine kleine Überraschung beim Laden

Samsung wird (wie Apple) immer wieder dafür kritisiert, dass die Smartphones nicht wirklich schnell laden und hier (ohne Abstriche bei der Abnutzung der Akkus zu machen) mehr möglich wäre. Doch so ganz langsam tut sich etwas bei beiden.

Apple spendierte den Pro-Modellen der 17er-Reihe mehr Geschwindigkeit und in diesem Jahr hat das auch Samsung geplant. Die 60 Watt beim Samsung Galaxy S26 Ultra gelten mittlerweile als sicher. Doch noch ein Modell ist wohl mit dabei.

Das Samsung Galaxy S26+ bleibt angeblich, wie das Samsung Galaxy S25+, bei 45 Watt, aber das Samsung Galaxy S26 zieht gleich. Das wäre beim Basismodell ein spürbares Upgrade, denn das Samsung Galaxy S25 lädt mit mageren 25 Watt.