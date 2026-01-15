Smartphones

Samsung Galaxy S26: Eine kleine Überraschung beim Laden

Autor-Bild
Von
|
Samsung Galaxy S23 Hand

Samsung wird (wie Apple) immer wieder dafür kritisiert, dass die Smartphones nicht wirklich schnell laden und hier (ohne Abstriche bei der Abnutzung der Akkus zu machen) mehr möglich wäre. Doch so ganz langsam tut sich etwas bei beiden.

Apple spendierte den Pro-Modellen der 17er-Reihe mehr Geschwindigkeit und in diesem Jahr hat das auch Samsung geplant. Die 60 Watt beim Samsung Galaxy S26 Ultra gelten mittlerweile als sicher. Doch noch ein Modell ist wohl mit dabei.

Das Samsung Galaxy S26+ bleibt angeblich, wie das Samsung Galaxy S25+, bei 45 Watt, aber das Samsung Galaxy S26 zieht gleich. Das wäre beim Basismodell ein spürbares Upgrade, denn das Samsung Galaxy S25 lädt mit mageren 25 Watt.

Amazon Prime Video: Das ist der „God of War“ für die Serie

Amazon macht endlich Fortschritte bei der geplanten Serie für God of War, die einst zu scheitern drohte. Jetzt ist man…

15. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Samsung Galaxy S26: Eine kleine Überraschung beim Laden
Weitere Neuigkeiten
Amazon Prime Video: Das ist der „God of War“ für die Serie
in News
Dacia muss sein Elektroauto aktuell „verscherbeln“
in Mobilität
Audi A6 Etron Seite Header
Audi zieht bei Elektroautos an Mercedes vorbei
in Mobilität
Nio Front Header
Nio kündigt „Übergang in eine neue Ära“ an
in Mobilität
Instagram lässt Nutzer den Algorithmus selbst steuern
in Social
Sony Ps5 Pro Playstation Header
PlayStation 5 Pro: Großes Update für die Konsole steht an
in Gaming
Ford: „Wir halten weiter an Elektroautos fest“
in Mobilität
Mazda Mx 30 Header
Mazda ist mit erstem Elektroauto endgültig gescheitert
in Mobilität
Euro NCAP kürt elektrischen Mercedes-Benz CLA zum sichersten Auto
in Mobilität
Kia Ev3 Teaser Header
Kia EV1 steht 2027 an: Preiswertes Elektroauto wird „definitiv“ benötigt
in Mobilität