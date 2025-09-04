Samsung Galaxy S26: Neues „iPhone-Design“ und endlich echtes Qi2

Samsung wird das Galaxy S-Lineup für 2026 umbauen und vermutlich das Plus-Modell aus dem Portfolio werfen und dafür das Edge-Modell zum Standard machen. Und falls wir hier wirklich die ersten Mockups sehen, dann orientiert sich Samsung mit dem mittleren Galaxy-Modell am kommenden iPhone-Design von Apple.

Das normale Samsung Galaxy S26, welches womöglich als Samsung Galaxy S26 Pro kommt, und das Samsung Galaxy S26 Ultra sehen bei der Kamera vertraut aus, der Kamerabuckel beim Samsung Galaxy S26 Edge erinnert an das neue iPhone.

Doch der Kreis in der Mitte deutet eine gute Nachricht an, denn es wäre möglich, dass das ein Hinweis für einen Kreis aus Magneten ist. Samsung unterstützt bisher kein echtes Qi2 mit Magneten, das gibt es nur bei Apple, HMD und mittlerweile auch bei Google. Es wäre allerdings an der Zeit, dass man das langsam ändert.

Laut Quelle erwartet uns die S26-Reihe im Februar, was darauf hindeutet, dass wir wieder ein Unpacked Event im Januar bekommen dürften. Und wenn es jetzt schon die ersten Mockups aus China gibt, dann werden weitere Leaks sehr zeitnah folgen.