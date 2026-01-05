Samsung Galaxy S26: Preise und mögliches Datum

Smartphones

Samsung wird die neue Galaxy S-Reihe angeblich am 25. Februar vorstellen, also ein bisschen später als letztes Jahr, was daran liegt, dass man das Lineup kurz vor Jahresende überarbeitet hat. Und in Südkorea will man auch die Preise kennen.

Bisher deutete sich eine kleine Preiserhöhung für das Galaxy S26, Galaxy S26+ und Galaxy S26 Ultra an, doch die Preise sollen unverändert bleiben. Wir sprechen also über 899 Euro, 1.149 Euro und 1.449 Euro in Deutschland (Preise der S25-Reihe).

Das würde mich persönlich, mit Blick auf die RAM-Krise, wundern. Aber auf der anderen Seite soll sich bei der S26-Reihe in diesem Jahr nicht viel tun, daher wäre eine Preiserhöhung nur schwer zu erklären. Offiziell bestätigt wurde es bisher nicht.

