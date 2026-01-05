Motorola plant faltbare Überraschung für 2026

Motorola war bei den faltbaren Smartphones sehr früh dabei und nutzte das alte und bekannte Razr-Branding für viele Modelle im Flip-Formfaktor. Doch in diesem Jahr wird, vor allem dank Apple, eher der Fold-Formfaktor im Fokus stehen.

Darauf ist man bei Motorola vorbereitet und hat vorab das Motorola Razr Fold für 2026 bestätigt. Details gibt es noch keine, aber diese soll es „später in diesem Jahr“ geben, wenn man einem geleakten Slide von Evan Blass glauben darf.

Für mich persönlich ist der Fold-Formfaktor der einzig logische bei Smartphones, denn ein hohes Display hat für mich keinen Mehrwert, ein breites in Form eines Tablets aber schon eher. Mal schauen, was Motorola für das Razr Fold plant.