Smartphones

Motorola plant faltbare Überraschung für 2026

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Motorola war bei den faltbaren Smartphones sehr früh dabei und nutzte das alte und bekannte Razr-Branding für viele Modelle im Flip-Formfaktor. Doch in diesem Jahr wird, vor allem dank Apple, eher der Fold-Formfaktor im Fokus stehen.

Darauf ist man bei Motorola vorbereitet und hat vorab das Motorola Razr Fold für 2026 bestätigt. Details gibt es noch keine, aber diese soll es „später in diesem Jahr“ geben, wenn man einem geleakten Slide von Evan Blass glauben darf.

Für mich persönlich ist der Fold-Formfaktor der einzig logische bei Smartphones, denn ein hohes Display hat für mich keinen Mehrwert, ein breites in Form eines Tablets aber schon eher. Mal schauen, was Motorola für das Razr Fold plant.

Sony Wf 1000xm5 Header

Sony WF-1000XM6: Das kostet der neue Flaggschiff-Kopfhörer

Der Sony WF-1000XM6 deutete sich einst für Ende 2025 an, doch Sony entschied sich doch gegen das Weihnachtsgeschäft und für…

5. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Cress 🌀
    sagt am

    Kann dir nur zustimmen, das Fold im breiten Format hat auch für mich immer sinn ergeben. Allerdings vielleicht weil man bei Männerhosen auch wirklich (fasti) immer große Hosentaschen hat.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Motorola plant faltbare Überraschung für 2026
Weitere Neuigkeiten
Ing Bezahlen Karte
Dehoga lehnt Pflicht zur Kartenzahlung in der Gastronomie ab
in Fintech
Ice 4 Baureihe 412
Deutsche Bahn rutscht weiter ab: Fernzüge immer unpünktlicher
in Mobilität
Ps5 Pro Playstation Detail
Die PlayStation 6 soll nächstes Jahr kommen
in Gaming
Tomorrow Bank Headerbild
Tomorrow mit Tagesgeld-Zinsanpassung auf 3,0 % p. a.
in Fintech
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung Galaxy S26: Preise und mögliches Datum
in Smartphones
Samsung S95f Oled Tv 2025
Samsung S99H: Der hellste OLED TV aller Zeiten?
in News
Asus Zenzon 10 Header
Asus stellt wohl Smartphone-Sparte ab 2026 ein
in Smartphones
Porsche Macan Elektro Proto
Porsche: Die neue Verbrenner-Hoffnung kommt aus Leipzig
in Mobilität
Bmw Alpina Header
BMW kündigt eine „neue“ Marke für 2026 an
in Mobilität
Tesla bricht ein: Nachfrage geht weltweit zurück
in Mobilität