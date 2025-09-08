Smartphones

Samsung Galaxy S26: So sehen die drei neuen Flaggschiffe aus

Samsung wird die neue Galaxy S-Reihe für 2026 überarbeiten, denn es gibt wohl ein Samsung Galaxy S26 Pro als Nachfolger für das Samsung Galaxy S25, ein Samsung Galaxy S26 Edge als Nachfolger für das Samsung Galaxy S25 Plus und das Samsung Galaxy S26 Ultra bleibt, wird aber wohl auch wieder überarbeitet.

Nach einem ersten Leak der Mockups, haben wir jetzt neue Details. Hier sehen wir zum Beispiel alle drei neuen Modelle, das Bild zeigt Renderbilder, die Smartprix veröffentlicht hat. Und ja, das neue Edge-Modell erinnert an das iPhone-Design.

Es scheint auch echt zu sein, denn auch OnLeaks hat ein Renderbild veröffentlicht, das könnt ihr auf dem Beitragsbild sehen, es zeigt das Samsung Galaxy S26 Edge.

Die bekannte China-Quelle Ice Universe hat außerdem auch direkt mitgemacht und eigene Renderbilder veröffentlicht, welche die Front der Modelle zeigen sollen. Und da sieht man ganz gut, dass das neue Ultra-Modell an den Seiten etwas „runder“ wird.

Nothing Ear 3 kommt: Datum für neuen Kopfhörer

Nothing hat eine neue Generation des Ear geplant, dem ersten Produkt der Marke, welches in der vierten Generation ansteht. Wieso…

8. September 2025 | Jetzt lesen →

