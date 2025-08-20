Samsung Galaxy S26 Ultra soll ganz neue OLED-Technologie bekommen

Samsung Display kündigte Anfang 2024 im Rahmen des Mobile World Congress eine neue OLED-Technologie namens „Flex Magic Pixel“ an. Die Idee ist, dass man mithilfe von KI die Blickwinkel so anpassen kann, dass man nur selbst den Inhalt auf dem Display sieht, andere Personen um einen herum erkennen diesen aber nicht.

Als Beispiel nannte Samsung damals eine Banking-App, die man nicht gerne in der Öffentlichkeit öffnet. Mit „Flex Magic Pixel“ soll das allerdings kein Problem sein, da man hier die Sicherheit erhöhen möchte. Samsung Display nannte letztes Jahr aber noch keinen Zeitraum für die neue OLED-Technologie, es gab nur eine kurze Demo.

Laut DealSite sei die Neuerung jedoch für das Samsung Galaxy S26 Ultra geplant, welches im Januar 2026 kommen dürfte. Von offizieller Seite wollte Samsung das natürlich noch nicht bestätigen. Unklar ist, ob Samsung Display das OLED-Panel mit den „Flex Magic Pixel“ an andere Marken oder exklusiv an Samsung verkauft.