Smartphones

Samsung Galaxy S27 Ultra: Kommt 2027 das große Kamera-Upgrade?

Autor-Bild
Von
|
Samsung Galaxy S25 Ultra Back
Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung wird, wie in den letzten Jahren, vermutlich gar nicht so viel bei der Kamera im Galaxy S26 Ultra ändern und setzt, auch aus Kostengründen, auf alte Sensoren. Dafür deutet sich so langsam ein größeres Upgrade für 2027 an.

Laut Ice Universe plant Samsung für das Galaxy S27 Ultra eine neue Hauptkamera, eine neue Ultraweitwinkelkamera und eine neue Frontkamera. Nur die Kameras für den Zoom sollen unverändert bleiben, der Rest wird angeblich 2027 erneuert.

Man sollte an dieser Stelle anmerken, dass es noch recht früh für solche Leaks ist und selbst wenn es stimmen sollte, kann sich der Plan in diesem Jahr ändern.

Samsung Galaxy S25 Ultra Hand

Samsung Galaxy S26: Preise und mögliches Datum

Samsung wird die neue Galaxy S-Reihe angeblich am 25. Februar vorstellen, also ein bisschen später als letztes Jahr, was daran…

5. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Samsung Galaxy S27 Ultra: Kommt 2027 das große Kamera-Upgrade?
Weitere Neuigkeiten
Telekom 5g
Telekom Prepaid: Mehr Datenvolumen im Jahrestarif
in Tarife
Honor präsentiert das Apple iPhone 17 Pro
in Smartphones
Amazon stellt neuen Smart TV Ember Artline vor
in News
1und1 2
Neue DSL-Dealwelle: 1&1 lockt mit Dauertiefpreis oder 10 Rabattmonaten
in 1und1
The Witcher Header
The Witcher 3: Gibt es 2026 eine große Überraschung für Fans?
in Gaming
Renault kündigt eine neue Elektro-Hoffnung an
in Mobilität
Postbank Zentrale
Postbank Zinssparen startet in die nächste Runde – 2,2% p. a. für 12 Monate
in Fintech
IKEA überrascht mit Ladegerät-Knallerpreis
in Zubehör
Rtl Plus
RTL+ meldet sieben Millionen „zahlende“ Abonnenten
in News
LEGO: Der neue Katalog für das erste Halbjahr 2026 ist da
in News