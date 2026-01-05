Samsung Galaxy S27 Ultra: Kommt 2027 das große Kamera-Upgrade?

Samsung wird, wie in den letzten Jahren, vermutlich gar nicht so viel bei der Kamera im Galaxy S26 Ultra ändern und setzt, auch aus Kostengründen, auf alte Sensoren. Dafür deutet sich so langsam ein größeres Upgrade für 2027 an.

Laut Ice Universe plant Samsung für das Galaxy S27 Ultra eine neue Hauptkamera, eine neue Ultraweitwinkelkamera und eine neue Frontkamera. Nur die Kameras für den Zoom sollen unverändert bleiben, der Rest wird angeblich 2027 erneuert.

Man sollte an dieser Stelle anmerken, dass es noch recht früh für solche Leaks ist und selbst wenn es stimmen sollte, kann sich der Plan in diesem Jahr ändern.