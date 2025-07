Samsung Galaxy Watch 8 wird wohl teurer

Samsung wird uns bald eine neue Galaxy Watch vorstellen und in diesem Jahr gibt es ein frisches Design für die normale Galaxy Watch 8, es gibt wieder eine Classic-Version und die Ultra wird auch neu aufgelegt, aber es wird keine ganz neue Ultra.

Bei Dealabs hat man jetzt die möglichen Euro-Preise veröffentlicht und da die Quelle durchaus zuverlässig ist und die Preise in Frankreich meist auch für uns in Deutschland gelten, schauen wir uns das bei der neuen Galaxy Watch genau an:

Samsung Galaxy Watch 8 (40 mm): 379,99 Euro bzw. 429,99 Euro

Samsung Galaxy Watch 8 (44 mm): 409,99 Euro bzw. 459,99 Euro

Samsung Galaxy Watch 8 Classic: 529,99 Euro bzw. 579,99 Euro

Samsung Galaxy Watch Ultra (2025): 699,99 Euro

Der erste Preis steht für die reine Bluetooth-Version, der zweite für die LTE-Version, bei der Ultra gibt es nur LTE. Und bei der Classic gibt es in diesem Jahr nur eine mit 46 mm etwas größere Version, die kleine, die es bei der 6er gab, kommt nicht.

Doch selbst die große Samsung Galaxy Watch 6 Classic startete bei 449 Euro und die Samsung Galaxy Watch 7 sogar bei 319 Euro. Es werden also alle Modelle und Versionen spürbar teurer, nur die Samsung Galaxy Watch Ultra bleibt bei 700 Euro.

