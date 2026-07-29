Samsung macht IT-Sicherheit beim Smart-TV zum Kaufkriterium

Samsung erhält für sein komplettes Smart-TV-Line-up 2026 erneut das IT-Sicherheitskennzeichen des BSI.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat das Kennzeichen für die 2026er Smart TVs von Samsung vergeben. Dazu zählen laut Unternehmen unter anderem Modelle aus den Reihen Micro RGB, OLED und Neo QLED.

Die gekennzeichneten Geräte sind in der BSI-Datenbank aufgeführt, sodass Verbraucher dort entsprechende Produktinformationen abrufen können.

Samsung Smart TVs erhalten BSI-Sicherheitskennzeichen

Das BSI-Kennzeichen soll Verbrauchern Informationen über die IT-Sicherheit digitaler Produkte geben. Bei Smart TVs orientieren sich die Anforderungen unter anderem an der Norm ETSI EN 303 645 für smarte Verbrauchergeräte.

Hersteller erklären mit der Kennzeichnung, dass die jeweiligen Produkte die zugrunde liegenden Sicherheitsanforderungen erfüllen. Samsung hatte das Kennzeichen bereits 2025 für seine Smart TVs erhalten.

Zum Sicherheitskonzept gehören laut Samsung:

Samsung Knox zum Schutz persönlicher Daten

Maßnahmen zur Absicherung zentraler Systemkomponenten

Sieben Jahre kostenlose Software-Updates für das TV-Line-up 2026

Ich finde das BSI-Kennzeichen vor allem als zusätzliche Orientierung beim Kauf vernetzter Fernseher sinnvoll. Entscheidend bleibt für mich aber, wie transparent Hersteller über konkrete Sicherheitsmaßnahmen und die tatsächliche Dauer der Update-Versorgung informieren.

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