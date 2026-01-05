News

Samsung S99H: Der hellste OLED TV aller Zeiten?

Samsung S95f Oled Tv 2025

Die CES 2026 steht vor der Tür und das bedeutet auch, dass wir diese Woche viele neue TV-Modelle sehen werden. Samsung dürfte sein Lineup für 2026 zeigen und Samsung Display hat heute schon ein erstes Detail für das Flaggschiff verraten.

Mit der neuen QD-OLED-Generation für 2026 wird es beim besten Panel eine Spitzenhelligkeit von bis zu 4.500 Nits geben. So hell ist kein anderer OLED TV und bisher sieht es auch nicht so aus, dass LG diese Spitzenhelligkeit erreichen wird.

Neben dem Samsung S95H deutet sich für 2026 der Samsung S99H als neues Flaggschiff an und es wäre denkbar, dass es dieses helle Panel nur im teuren Top-Modell gibt. Es wird jedenfalls wieder eine spannende CES für alle OLED-TV-Fans.

Withings Body Scan 2: Neue Waage für 500 Euro kommt 2026

Withings startet mit einer neuen Waage in das Jahr 2026 und wird, wenn auch erst im zweiten Quartal (sobald die…

5. Januar 2026 | Jetzt lesen →

