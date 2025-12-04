Samsung 2026: Überraschung bei neuen OLED TVs

Samsung wird uns vermutlich sehr bald, sprich in etwa einem Monat auf der CES 2026, das neue Lineup an TVs für das nächste Jahr zeigen. Darunter befindet sich auch der Samsung S95H, der sich bereit angedeutet hat. Samsung überspringt also den Buchstaben „G“. Doch das ist nicht die einzige Überraschung für 2026.

Samsung S99H: Neues OLED-Flaggschiff

Bei FlatpanelsHD hat man herausgefunden, dass wir wohl nicht nur den S85H, S90H und S95H sehen werden, sondern auch ganz neue OLED-Reihen. Mit dem Samsung S82H und Samsung S83H deuten sich beispielsweise zwei neue OLED-Einsteigermodelle an. Mit dem Samsung S99H aber auch ein neues Flaggschiff.

Einträge in einer Datenbank deuten darauf hin, dass Samsung sein OLED-Lineup ausbaut und das nicht nur nach unten, sondern auch nach oben. Das Top-Modell S99H kommt wohl mit 55, 65, 77 und 83 Zoll daher, wie der S95H, und es nutzt, wie der S95H, QD OLED. Abgesehen von 83 Zoll, da nutzt man auch ein LG-Panel.

Wie wird sich das neue Flaggschiff, sofern es kommt, also abheben? Hat es ein noch besseres Panel? Nutzt Samsung hier andere Extras wie KI? Ich finde es aber grundsätzlich sehr interessant, dass Samsung sein OLED-Lineup immer weiter ausbaut und LG angreift, diese Konkurrenz tut dem Markt gerade (Preise) gut.