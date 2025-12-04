News

Samsung 2026: Überraschung bei neuen OLED TVs

Autor-Bild
Von
|
Samsung S95f Oled Tv 2025

Samsung wird uns vermutlich sehr bald, sprich in etwa einem Monat auf der CES 2026, das neue Lineup an TVs für das nächste Jahr zeigen. Darunter befindet sich auch der Samsung S95H, der sich bereit angedeutet hat. Samsung überspringt also den Buchstaben „G“. Doch das ist nicht die einzige Überraschung für 2026.

Samsung S99H: Neues OLED-Flaggschiff

Bei FlatpanelsHD hat man herausgefunden, dass wir wohl nicht nur den S85H, S90H und S95H sehen werden, sondern auch ganz neue OLED-Reihen. Mit dem Samsung S82H und Samsung S83H deuten sich beispielsweise zwei neue OLED-Einsteigermodelle an. Mit dem Samsung S99H aber auch ein neues Flaggschiff.

Einträge in einer Datenbank deuten darauf hin, dass Samsung sein OLED-Lineup ausbaut und das nicht nur nach unten, sondern auch nach oben. Das Top-Modell S99H kommt wohl mit 55, 65, 77 und 83 Zoll daher, wie der S95H, und es nutzt, wie der S95H, QD OLED. Abgesehen von 83 Zoll, da nutzt man auch ein LG-Panel.

Wie wird sich das neue Flaggschiff, sofern es kommt, also abheben? Hat es ein noch besseres Panel? Nutzt Samsung hier andere Extras wie KI? Ich finde es aber grundsätzlich sehr interessant, dass Samsung sein OLED-Lineup immer weiter ausbaut und LG angreift, diese Konkurrenz tut dem Markt gerade (Preise) gut.

Samsung S95F im Test: Das ist mein neuer OLED TV

Seit zwei Jahren begleitet mich der Samsung S95C im Alltag, die zweite Generation OLED TV mit einem Panel von Samsung…

30. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Samsung 2026: Überraschung bei neuen OLED TVs
Weitere Neuigkeiten
Vorwerk kündigt „Meilenstein“ für den Thermomix an
in Smart Home
Apple iOS 26.2 ist fertig: Wann kommt das große Update?
in Firmware und OS
Überraschung bei Meta: Apple verliert wichtigen Designer
in News
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen: „Das Vertrauen hat massiv gelitten“
in Mobilität
Apple Carplay Ultra
Apple CarPlay Ultra: 2026 kommt endlich ein „günstiges“ Auto
in Mobilität
Payback
Cyberangriffe auf Payback-Konten ohne 2FA möglich
in Dienste
Samsung Galaxy S26: Chip für das neue Flaggschiff ist offiziell
in Smartphones
Bmw X1 Xdrive25e Plug In Hybrid 2
Geofencing und reale Nutzfaktoren: Neue Bedingungen für Plug-in-Hybrid-Zulassungen im Gespräch
in Mobilität
Spotify Logo Header 2024
Spotify Wrapped 2025 ist ab sofort online
in Dienste
James Bond 007 Amazon Prime Video Header
James Bond: Überraschung beim neuen 007
in News