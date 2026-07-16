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Samsung teasert „neuen Formfaktor“ für Foldables offiziell an

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Samsung plant für 2026 drei neue Foldables, das alte Fold 7 wird zum Fold 8 Ultra und das Fold 8 ist ganz neu. Etwas breiter, etwas weniger Extras, nur zwei Kameras, Samsung hat es mit Blick auf den Einstieg von Apple in diese Kategorie geplant.

Passend zum neuen Spider-Man-Film, bei dem Samsung wieder Hauptsponsor ist, hat man jetzt ein Werbevideo veröffentlicht, in dem man den „neuen Formfaktor“ ganz offiziell bestätigt. Und zeigt, aber „zufällig“ sieht man das Gerät darin kaum:

Da wir aber schon Pressebilder haben, ist das für uns gar nicht so wichtig, ich zeige euch weiter unten, wie das neue Modell im Lineup aussieht. Schade, dass es, wie bei Apple, nur zwei Kameras gibt, das ist für mich ein sehr großer Kritikpunkt, da ich sehr viel zoome, sonst aber das für mich spannendste Foldable dieses Jahr:

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