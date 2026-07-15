Es wird Ultra: Das sind die drei neuen Samsung-Foldables

Samsung zeigt uns am 22. Juli neue Foldables (und Wearables) und es gibt dieses Jahr direkt drei Modelle, denn das „normale“ Samsung Galaxy Z Fold 8 bekommt einen neuen Formfaktor und eine Kamera weniger und das „alte normale“ Fold wird zum Ultra. Optisch identisch, dieser Zusatz dürfte also eher reines Marketing sein.

Darüber hinaus gibt es noch das Samsung Galaxy Z Flip 8, das bleibt also weiter im Sortiment und rundet das Lineup für 2026 ab. Es gab schon viele Renderbilder und Details, die offiziellen Pressebilder stammen jetzt aber von Android Headlines. Und ich habe da einen Favoriten, auf den ich in diesem Jahr wirklich sehr gespannt bin.

Apple wird beim iPhone Ultra alias iPhone Fold einen ähnlichen Formfaktor wie das Samsung Galaxy Z Fold 8 (nicht Ultra) nutzen und dieser ähnelt dem, was wir von Google oder OnePlus kennen. Nicht ganz, das ist nicht das gleiche Seitenverhältnis, aber sehr ähnlich. Und wie ich finde das optimale Seitenverhältnis bei Foldables.

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