Firmware und OS

Samsung überrascht mit neuer Software-Strategie

Von
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand

Samsung hat den Rollout von One UI 8 bzw. Android 16 fast abgeschlossen, intern ist der Fokus allerdings schon auf One UI 8.5 gerückt. In Zukunft soll die neue S-Reihe mit einer .5-Version auf den Markt kommen, Start ist wohl im Januar 2026.

Doch im Gegensatz zu den letzten Jahren plant Samsung laut SamMobile dieses Mal eine Beta-Phase für One UI 8.5, was übrigens weiterhin Android 16 als Basis nutzt. Die erste Beta soll Ende November starten und dürfte zwei Monate dauern.

Wichtig ist, dass die größeren Punkt-Updates bei Samsung nicht alle Geräte, wie bei den normalen Major-Updates, erreichen. One UI 8.5 dürfte also eher auf den Modellen der S-Reihe und auf den Foldables landen und auch nur auf aktuellen Modellen. Samsung selbst hat sich bisher aber noch nicht offiziell dazu geäußert.

Samsung Galaxy S26 Ultra: Man bedient sich beim Apple iPhone 17 Pro

Orange is the new black, das war nach der Ankündigung des Apple iPhone 17 Pro häufig zu lesen, denn in…

8. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

