Samsung will euch Werbung in der Küche zeigen

Samsung wird die Software auf den smarten Kühlschränken in Zukunft ebenfalls One UI nennen, die Basis dürfte aber Tizen bleiben. One UI steht also nur für die Optik von Samsung und nicht das OS dahinter, das kann auch mal Android sein.

Mit diesem Schritt gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht, denn Samsung plant jetzt auch hier sieben Jahre lang Software-Updates ein. Das gilt ab 2024, die Modelle vom letzten Jahr werden im September 2025 ihr erstes Update erhalten.

Samsung zeigt Werbung in der Küche an

Mit diesem Schritt kommt jedoch auch die Werbung, wenn auch vorerst nur in den USA. Samsung betonte zwar erst, dass sowas nicht kommt, aber das zeigt wieder schön, wie viel Statements von Unternehmen wert sind. Aber es ist auch lustig:

Im Rahmen unserer fortlaufenden Bemühungen, diesen Wert zu stärken, führen wir ein Pilotprogramm durch, um Werbeaktionen und kuratierte Anzeigen auf bestimmten Samsung Family Hub-Kühlschrankmodellen auf dem US-Markt anzubieten.

In einem Statement hat Samsung das tatsächlich als Wertsteigerung verkauft, was schon absurd ist, da vermutlich kein Nutzer eine Werbeanzeige als positiv einstuft und sich denkt, dass sein Gerät, welches vorher keine Werbung hatte, besser ist.

Man kann als Nutzer eine Werbeanzeige deaktivieren und dann kommt sie im Laufe der Kampagne auch nicht wieder, so Samsung. Bisher ist allerdings noch nicht bekannt, ob der Schritt für Deutschland geplant ist (ich gehe aber stark davon aus).

  1. TD 🪴
    sagt am

    Leider haben die meisten neuen Geräte solch unnötige „Smarte“ Funktionen.

