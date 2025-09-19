Das ist der ganz neue Google Home Speaker

Google wird uns im Oktober neue Produkte rund um das Smart Home zeigen und der Fokus liegt auf neuen Nest-Kameras, das hat man selbst angedeutet. Doch es kommt noch mehr, denn man plant einen ganz neuen „Google Home Speaker“.

Diese Bezeichnung hat 9TO5Google in Version 3.41 der Home-App von Google entdeckt und sofern das kein Platzhalter ist, bekommen die Speaker wieder ein Rebranding. Vor ein paar Jahren wurde hier aus „Google Home“ ein „Google Nest“.

Google Home Speaker mit 360 Audio

Bisher deutet sich nur ein neuer Lautsprecher an, den Google im Sommer auch so ganz nebenbei zeigte. Dieser neue Google Home Speaker kommt laut App übrigens mit „360 Audio“ und ich gehe davon aus, dass Gemini direkt zum Start dabei ist.

Mal schauen, ob es bei einem Speaker der Home-Reihe bleibt, die Mini-Version war all die Jahre bei vielen eine beliebte Basis, da würde es mich wundern, wenn es nicht auch ein Upgrade gibt. Vielleicht kommt ja bald der Google Home Mini zurück.