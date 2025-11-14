Zubehör

Sandisk stellt 1 TB USB-C-Stick „Extreme Fit" vor

Sandisk bringt das laut eigenen Angaben kleinste 1-TB-USB-C-Flash-Laufwerk auf den Markt.

Der Speicherhersteller hat das Modell SANDISK Extreme Fit vorgestellt. Das Gerät ist als „Plug-and-Stay“-Lösung konzipiert, die dauerhaft in Laptops oder Tablets verbleiben kann. Es bietet laut Sandisk bis zu 1 TB Kapazität bei einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 400 MB/s.

Nach Unternehmensangaben kombiniert der USB-C-Stick kompaktes Design mit hoher Datentransferrate. Unterstützt werden Betriebssysteme ab Windows 10 sowie macOS 11. Über die optionale SANDISK Memory Zone App lassen sich Backups verwalten und Daten wiederherstellen.

Kernpunkte laut Hersteller

  • 1 TB Kapazität, Lesegeschwindigkeit bis 400 MB/s (128 GB–1 TB)
  • Bleibt eingesteckt – konzipiert für dauerhafte Nutzung
  • Mit USB‑C Laptops, Tablets und anderen Geräten kompatibel
  • Sofort verfügbar über shop.sandisk.com und ausgewählte Händler
  • Preis: ab 11,99 € für 64 GB bis 96,99 € für 1 TB

  1. Hugo 🌀
    sagt am

    Hätte jetzt nicht erwartet, dass dafür der Bedarf existiert.

