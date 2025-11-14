Sandisk stellt 1 TB USB-C-Stick „Extreme Fit“ vor

Sandisk bringt das laut eigenen Angaben kleinste 1-TB-USB-C-Flash-Laufwerk auf den Markt.

Der Speicherhersteller hat das Modell SANDISK Extreme Fit vorgestellt. Das Gerät ist als „Plug-and-Stay“-Lösung konzipiert, die dauerhaft in Laptops oder Tablets verbleiben kann. Es bietet laut Sandisk bis zu 1 TB Kapazität bei einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 400 MB/s.

Nach Unternehmensangaben kombiniert der USB-C-Stick kompaktes Design mit hoher Datentransferrate. Unterstützt werden Betriebssysteme ab Windows 10 sowie macOS 11. Über die optionale SANDISK Memory Zone App lassen sich Backups verwalten und Daten wiederherstellen.

Kernpunkte laut Hersteller