Waipu.tv und WOW verlängern Kooperation mit Rabattaktion

Waipu.tv und WOW starten erneut eine gemeinsame Aktion mit 65 % Rabatt auf ein Jahrespaket aus Live-TV und Streaming-Inhalten.

Waipu.tv setzt seine Kooperation mit dem Streamingdienst WOW fort und kombiniert in einem neuen Aktionsangebot Live-TV mit Film- und Serieninhalten. Laut Unternehmensangaben umfasst das Paket über 300 Fernsehsender in HD sowie den Zugriff auf Blockbuster, exklusive Serien und aktuelle Produktionen von HBO und WarnerTV.

Neues Kombi-Angebot mit deutlicher Preisreduzierung

Das sogenannte Perfect Plus mit WOW Filme & Serien Jahrespaket kostet für 12 Monate 5,99 Euro monatlich statt regulär 17,49 Euro. Nach Angaben der Anbieter entspricht das einer Ersparnis von 138 Euro pro Jahr. Das Angebot gilt ab dem 28. Oktober 2025 um 10 Uhr und kann für ein Jahr genutzt werden.

Inhalte laut Anbietern:

Blockbuster kurz nach dem Kinostart und über 700 Filme

Exklusive Serien, unter anderem von HBO und WarnerTV

Internationale Serien parallel zum US-Start

Kunden sollen damit Zugriff auf Titel wie The Last of Us, Being Burdecki oder The Rookie sowie neue Filme wie Final Destination 6: Bloodlines und Mickey 17 erhalten. Das Angebot richtet sich an Nutzer, die Live-TV und Streaming in einem Paket nutzen möchten.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.