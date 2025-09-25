Saros: Erster PS5-Blockbuster für 2026 hat ein Datum

Sony zeigte im Rahmen der gestrigen State of Play, die erstauntlich stark war, ein bisschen mehr und man hätte ein Showcase zeigen können, auch 5 Minuten zu Saros, dem neuen Spiel von Housemarque. Die haben sich mit Returnal einen Namen gemacht und Saros nimmt dieses Konzept und entwickelt es weiter.

Returnal war wirklich gut, auch wenn mit der ein oder andere Boss gegen Ende ein bisschen zu schwer war. Optisch scheint das aber definitiv ein Highlight für 2026 zu werden und auch der Sound klingt wieder hervorragend. Sieht gut aus, das ist definitiv ein PS5-Highlight für nächstes Jahr – und am 20. März geht es los.