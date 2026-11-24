Disney hat mal wieder etwas Geld gefunden, was man für Disney+ ausgibt. Aber keine Sorge, man geht nicht das Problem mit den Lizenzen und der Qualität an. Der Streamingdienst bekommt in Zukunft noch mehr Inhalte, die nichts mit Disney zu tun haben (während man die eigentlichen Disney-Inhalte nicht im Abo anzeigt).

Neu ab 2027: Die Bundesliga. Also nicht die volle Bundesliga, aber Highlights der 1. und 2. Bundesliga gibt es ab Januar auch bei Disney+ im Abo. Der Deal mit RTL geht bis 2029 und dürfte nicht günstig gewesen sein. Echte Fußballfans werden deswegen aber sicher kein Disney+ buchen, da gibt es ganz klar bessere Dienste.

Immerhin möchte Disney kein zusätzliches Geld für die neuen Inhalte, sie sind in allen Abos enthalten. Aber es ist mal wieder eine (meiner Meinung nach) komplett unnötige Ausgabe, da man den Kern von Disney+ (Disney-Inhalte und eine gute Qualität mit 4K und HDR) ignoriert. Das Abo wird für viele immer unattraktiver.

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