Scalable Capital öffnet Voranmeldung für Altersvorsorgedepot

Das Altersvorsorgedepot von Scalable Capital soll am 1. Januar 2027 starten, eine Voranmeldung ist bereits möglich.

Scalable Capital bereitet sich auf den Start des staatlich geförderten Altersvorsorgedepots vor. Interessenten können sich bereits vorab registrieren. Die Konditionen findet ihr auf der Produktseite. Neukunden müssen dafür zunächst ein reguläres Depot oder ein Tagesgeldkonto bei Scalable eröffnen.

Bis zum offiziellen Start am 1. Januar 2027 wirbt das Finanzunternehmen zusätzlich mit einer Verlosung. Unter allen Voranmeldungen bis zum 31. Dezember 2026 werden fünf Gewinner ausgewählt.

Scalable verlost jährlich 540 Euro bis zur Rente

Die wichtigsten Eckdaten der aktuellen Aktion:

Start des Altersvorsorgedepots: 1. Januar 2027

Voranmeldung ist bereits möglich

Teilnahme an der Verlosung bis 31. Dezember 2026

Fünf Gewinner erhalten laut Scalable jährlich 540 Euro bis zur Rente

Ich finde das Altersvorsorgedepot grundsätzlich spannend, weil es langfristiges Wertpapiersparen stärker in die private Altersvorsorge bringen könnte.

Zum Scalable Capital Altersvorsorgedepot→

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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