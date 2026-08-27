Fintech

Scalable Capital öffnet Voranmeldung für Altersvorsorgedepot

René Hesse
Von
Scalable Capital (KI)

Das Altersvorsorgedepot von Scalable Capital soll am 1. Januar 2027 starten, eine Voranmeldung ist bereits möglich.

Scalable Capital bereitet sich auf den Start des staatlich geförderten Altersvorsorgedepots vor. Interessenten können sich bereits vorab registrieren. Die Konditionen findet ihr auf der Produktseite. Neukunden müssen dafür zunächst ein reguläres Depot oder ein Tagesgeldkonto bei Scalable eröffnen.

Bis zum offiziellen Start am 1. Januar 2027 wirbt das Finanzunternehmen zusätzlich mit einer Verlosung. Unter allen Voranmeldungen bis zum 31. Dezember 2026 werden fünf Gewinner ausgewählt.

Scalable verlost jährlich 540 Euro bis zur Rente

Die wichtigsten Eckdaten der aktuellen Aktion:

  • Start des Altersvorsorgedepots: 1. Januar 2027
  • Voranmeldung ist bereits möglich
  • Teilnahme an der Verlosung bis 31. Dezember 2026
  • Fünf Gewinner erhalten laut Scalable jährlich 540 Euro bis zur Rente

Ich finde das Altersvorsorgedepot grundsätzlich spannend, weil es langfristiges Wertpapiersparen stärker in die private Altersvorsorge bringen könnte.

Zum Scalable Capital Altersvorsorgedepot→

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.


mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.
Fehler melden Kommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert. Bitte beachte unsere Netiquette.

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Vodafone 4
Vodafone dreht am Kabel-Portfolio: Das ändert sich ab heute
27.08.26 · Vodafone
Homey ermöglicht direkte Firmware-Updates für Matter, Zigbee und Z-Wave
27.08.26 · Smart Home
Scalable Capital führt endlich Echtzeitüberweisungen ein
26.08.26 · Fintech
Amazon 1
Bis zu 50 Prozent Rabatt: Amazon kündigt neue Second Chance Deal Days an
27.08.26 · Schnäppchen
BaFin setzt Bußgelder gegen bunq und Wise fest
26.08.26 · Fintech
5g Stadt Frankfurt Antenne
Sicherheitslücke in deutschen Mobilfunknetzen aufgedeckt
27.08.26 · Provider
Vier weitere Jahre: Telekom setzt langfristig auf Basketball
27.08.26 · Telekom
Sparkassen knacken Marke von 12 Millionen digitalen Karten
25.08.26 · Fintech
OpenAI veröffentlicht Bericht zu KI-Sicherheitsvorfall bei Hugging Face
27.08.26 · Dienste
Kartenzahlung boomt: girocard wächst weiter
25.08.26 · Fintech
Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / Scalable Capital öffnet Voranmeldung für Altersvorsorgedepot