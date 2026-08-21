Fintech

Scalable Capital plant kostenloses Altersvorsorgedepot

René Hesse
Von
Scalable Capital (KI)

Scalable Capital will sein Standard-Altersvorsorgedepot ab 2027 ohne Depot-, Handels- und Sparplangebühren anbieten.

Der Broker positioniert sich damit früh im Wettbewerb um das neue staatlich geförderte Altersvorsorgedepot. Kosten sollen nur innerhalb der eingesetzten ETFs entstehen. Diese sollen laut Scalable maximal 0,15 Prozent pro Jahr betragen. Im ersten Jahr will das Unternehmen selbst diese Kosten auf 0,00 Prozent reduzieren.

Auch bestehende Riester-Kunden rücken in den Fokus. Ende 2025 gab es rund 14,7 Millionen Riester-Verträge mit geschätzt 240 Milliarden Euro Vermögen. Ein Wechselservice soll den Umstieg vereinfachen.

Scalable Capital setzt beim Altersvorsorgedepot auf niedrige Kosten

Die wichtigsten Eckpunkte:

  • Keine Gebühren für Konto, Depot, Sparpläne und Handel
  • ETF-Kosten von maximal 0,15 Prozent jährlich
  • Bis zu 540 Euro staatliche Grundzulage pro Jahr
  • Geplanter Wechselservice für bestehende Riester-Verträge

Auf eine Garantie des eingezahlten Kapitals will Scalable verzichten. Firmenchef Erik Podzuweit argumentiert, Garantien würden die Aktienquote und damit langfristige Renditechancen begrenzen. Kurz vor dem Ruhestand empfiehlt er allerdings, den Aktienanteil schrittweise zu reduzieren.

Neben Scalable bringen sich bereits Trade Republic, Smartbroker+ und die ING für den Start 2027 in Stellung. Ich halte den entstehenden Wettbewerb für positiv. Gerade transparente und niedrige Kosten könnten das Altersvorsorgedepot deutlich attraktiver machen.

Zu Scalable Capital →

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