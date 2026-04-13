ING bestätigt Angebot zum Altersvorsorge-Depot

Zum Start des Altersvorsorge-Depots kündigt die ING an, ein eigenes Angebot bereitstellen zu wollen.

Die ING greift in einem aktuellen Beitrag die geplante Reform der privaten Altersvorsorge auf und verknüpft sie mit einem eigenen Ausblick. Hintergrund ist der von der Bundesregierung angestoßene Rahmen für ein staatlich gefördertes Altersvorsorge-Depot, das ab Januar 2027 möglich werden soll.

Im Mittelpunkt des ING-Beitrags steht damit nicht nur die Reform selbst, sondern auch der Hinweis, dass die Bank dafür ein eigenes Produkt vorbereiten will.

Unser Anspruch ist es Menschen, dabei zu unterstützen, ihre finanzielle Zukunft eigenverantwortlich und langfristig zu gestalten. Deshalb planen wir, zum Start des Altersvorsorge-Depots ein Angebot bereitzustellen.

Nach Darstellung der ING soll das neue Modell verschiedene Depotvarianten umfassen. Genannt werden ein frei bespielbares Altersvorsorge-Depot, ein Standarddepot für Anleger mit weniger eigener Produktauswahl sowie ein Garantieprodukt. Zudem verweist die Bank auf geplante staatliche Zulagen, steuerliche Regeln in der Ansparphase und Optionen für die spätere Auszahlung.

Wichtige Punkte aus dem Beitrag:

Die ING bezieht sich auf einen Start ab Januar 2027.

Die Bank beschreibt mehrere geplante Produktmodelle.

Sie verweist auf staatliche Förderung und spätere Besteuerung.

Sie kündigt an, ein eigenes Angebot vorbereiten zu wollen.

Zu den Konditionen des geplanten Angebots gibt es noch keine Details.

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