Scalable Capital startet ETF-Bonus für Neukunden

Das Unternehmen Scalable Capital gewährt Neukunden ab sofort einen ETF-Bonus von 25 Euro.

Scalable Capital informiert über eine zeitlich befristete Neukundenaktion. Demnach erhalten alle Neukunden, die zwischen dem 18. Februar und dem 25. März 2026 ein Depot eröffnen, einen ETF-Bonus im Wert von 25 Euro. Die Aktion gilt laut Unternehmensangaben in Deutschland, Österreich, Italien und den Niederlanden.

Scalable Capital startet 25 Euro ETF-Bonus für Neukunden

Um den Bonus zu erhalten, müssen Kunden innerhalb des Aktionszeitraums bestimmte Bedingungen erfüllen. Dazu zählt die Eröffnung eines Depots sowie die Durchführung von sechs Trades oder Sparplanausführungen mit einem Mindestvolumen von jeweils 150 Euro. Zudem muss das Depot mindestens sechs Monate bestehen bleiben.

Konditionen im Überblick

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

