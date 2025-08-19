Scalable Capital startet KI-Funktion „Insights“ für Privatanleger

Fintech

Scalable Capital hat die Funktion „Insights“ gestartet, die Privatanleger mit einer KI in Finanzfragen unterstützt. Die Technologie soll Fragen zu Märkten, Nachrichten und Investmentstrategien direkt auf der Plattform beantworten.

Die generative KI wurde speziell für die private Geldanlage angepasst und nutzt Modelle von OpenAI. Sie ist in die Nutzeroberfläche des Brokers integriert und greift auf verschiedene Datenquellen zurück, darunter justETF, dpa-AFX und FAQs von Scalable Capital.

Nutzer können Fragen direkt in der Suchleiste eingeben und erhalten Antworten in Echtzeit, die teilweise auf weiterführende Informationen und Wertpapiere verweisen.

Funktionalität und Zielgruppen von Insights

„Insights“ richtet sich an unterschiedliche Nutzergruppen:

  • Anfänger: Verständliche Einführung in Geldanlage und häufig gestellte Fragen zum Broker
  • Erfahrene Anleger: Schnelle Orientierung, gezielte Informationen und aktuelle Nachrichten
  • Allgemein: Antworten ohne individuelle Anlageempfehlungen

Die Nutzung von „Insights“ unterliegt laut Scalable Capital strengen Datenschutzrichtlinien, Kundendaten werden nicht zum Training der KI verwendet. Die Funktion ist in allen Märkten und Sprachen verfügbar und kann sowohl von Kunden des FREE- als auch des PRIME+-Brokers genutzt werden. Zudem wird KI bereits im Kundenservice über Chatbot, Telefon und E-Mail eingesetzt.

Ich finde es interessant, wie sich KI direkt in die Plattform integriert und Nutzern schnelle Informationen liefert. Ob das für komplexe Anlageentscheidungen ausreicht, bleibt natürlich offen, aber als erster Überblick und Orientierung ist es vermutlich praktisch.

Die Eröffnung eines Scalable-Accounts ist online möglich und kann papierlos per Video, Online-Ausweisfunktion (eID) oder in einer Postfiliale erfolgen. Eine Übersicht der aktuellen Zinskonditionen findet ihr online.

