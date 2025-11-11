Schadet schnelles Laden dem Smartphone-Akku?

Aktuell macht ein neues Video von HTX Studio die Runde bei Reddit und in den sozialen Medien, denn dort hat man sich angeschaut, ob schnelles Laden oder das Laden auf nur 80 Prozent einen Einfluss auf die Akkus in den Smartphones hat.

Das Ergebnis? Teilweise ja, aber nur minimal. Der Unterschied ist so gering, dass es eigentlich vollkommen egal ist, ob man schnell, langsam, voll oder eben nur bis 80 Prozent lädt. Wobei es hier natürlich auch noch ein paar Dinge zu beachten gibt.

Es handelt sich um einen Test bei YouTube, das ist keine wissenschaftliche Studie, dieser darf also kritisch betrachtet werden. Und falls euch beispielsweise die 80 Prozent im Alltag immer reichen, könnt ihr diesen kleinen Vorteil natürlich nutzen.

Doch es ergibt nur wenig Sinn, wenn man die zusätzliche Akkuleistung eigentlich benötigen würde, aber darauf verzichtet, nur um am Ende, wenn es gut läuft, mal ein Prozent mehr Akkugesundheit zu haben. Nur wer das Maximum aus seinem Smartphone herausholen möchte, für den sind solche Funktionen vielleicht wichtig.

Ein „normaler“ Umgang mit Smartphones

Ich handhabe es bei Smartphones seit Jahren so, wie ich es in meinem Leben auch handhabe, ich lebe nicht in Extremen. Wenn ich schnell etwas Akku benötige, dann lade ich auch mal schnell, wenn nicht, dann langsam. Das Smartphone passt sich dabei meinem Leben an, ich passe mich nicht der Akkugesundheit von diesem an.

Und wenn es am Ende 1-2 Prozent weniger sind, egal.

Ähnlich handhabe ich es bei Hüllen, im Alltag nutze ich mein Smartphone sehr oft ohne ein Case. So kann auch mal ein Kratzer passieren, so what, es ist am Ende nur ein Gebrauchsgegenstand und meine Erfahrung zeigt, dass der Unterschied beim Verkauf bei Kleinanzeigen und Co. am Ende sowieso keinen Unterschied macht.

Natürlich nutze ich in „extremen Situationen“ aber ein Case.

Der Mythos, dass schnelles Laden dem Akku schadet, wurde übrigens schon sehr häufig widerlegt, da gibt es heutzutage auch viele Möglichkeiten, um das etwas schonender zu machen. Marken wie Apple und Samsung, die das nicht bieten, machen das also nur aus einem einzigen Grund: Sie heben sich das für später auf.