Apple lässt die Frontkamera im iPhone „verschwinden“

Nach dem dicken Rand kam bei Apple die Notch, nach der Notch die Dynamic Island und diese soll nächstes Jahr in den normalen iPhones etwas kleiner werden. Doch da hört es nicht auf, denn das erste iPhone Fold hat angeblich schon eine Kamera unter dem Display. Ein Jahr später wird auch ein normales Modell folgen.

Laut Digital Chat Station wird Apple mit dem Jubiläums-iPhone, welches für das 20. Jubiläum (2027) vorgesehen ist, die Frontkamera unter das Display packen. Wobei bisher weiterhin unklar ist, wie Apple dieses „iPhone 20“ einordnet. Wird es ein normales iPhone? Wird es ein Pro-Modell? Wird es ein neues Modell, ein Ultra?

Bisher gibt es noch nicht viele Gerüchte zu diesem iPhone, wir wissen nur, dass für 2027 einiges geplant ist. Doch es dauert auch noch zwei Jahre bis zum Jubiläum und in dieser Zeit kann sich viel ändern. Ich glaube aber auch nicht, dass Apple für 2027 einen so großen Sprung wie beim iPhone X plant, sowas rechnet sich nicht.