Schock bei Cupra: Neues Elektroauto steht bereits vor dem Aus

Der Cupra Raval ist noch gar nicht auf dem Markt, da wird auch schon über das Ende des kompakten Stromers diskutiert. Die Volkswagen AG möchte das Angebot an Autos in den nächsten Monaten und Jahren massiv kürzen und laut Bild ist im Moment nicht vorgesehen, dass der Raval einen Nachfolger bekommen wird.

Eine Entscheidung, die tatsächlich überraschen würde, denn Seat und Cupra sind für die kompakten Modelle im VW-Konzern verantwortlich und da Seat weiterhin ohne Elektroauto in die Zukunft schreitet, würde das bedeuten, dass man zwar die Plattform in Spanien entwickelt und die Autos baut, aber ohne eigenes Modell.

Der VW ID Polo ist sicher, wie auch der kommende VW ID Cross und der Skoda Epiq steht auch (noch) nicht auf der Streichliste, so die Quelle. Aber man muss dazusagen, dass noch nichts final beschlossen ist. Man hat immerhin erst die Tage mit der sehr guten Nachfrage geworben, warten wir also mal offizielle Details ab.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗