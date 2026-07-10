Volkswagen: Die günstigen Elektroautos übertreffen alle Erwartungen

Die Volkswagen Group hatte heute keine guten Zahlen für das erste Halbjahr dabei, denn bei allen Marken ging es bergab, egal ob bei Porsche, bei Audi oder auch bei Wachstumsmarken wie Cupra – nur Skoda ist der große Lichtblick im Konzern.

Es gibt aber noch ein positives Signal, so Marco Schubert, Mitglied der Erweiterten Konzernleitung für Vertrieb, denn die günstigen Elektroautos kommen direkt zum Start gut an und liegen „deutlich über unseren (Volkswagen AG) Erwartungen“.

Über 54.000 Bestellungen sind bereits für den VW ID Polo, Cupra Raval und Skoda Epiq eingegangen, man sagt allerdings nicht, wie sich diese aufteilen, da müssen wir die nächsten Geschäftszahlen abwarten. Ein viertes Modell folgt später, der VW ID Cross, bei dem ich davon ausgehe, dass es der Bestseller des Quartetts wird.

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