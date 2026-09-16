Porsche: So dürfte das neue Elektroauto aussehen

Porsche trennt sich zwar bald von seinem ersten Elektroauto und hat die Zeit um ein paar Jahre zurückgedreht und priorisiert wieder Verbrenner, aber ein Modell kommt (obwohl es kurz auf der Kippe stand) weiterhin, der elektrische 718er.

Man hat sich vom Verbrenner getrennt (was Porsche sicher als Fehler sieht, aber eine Weiterentwicklung wäre zu teuer und rechnet sich nicht), aber der kompakte Sportwagen wird elektrisch (und ohne elektrischen 911 wird es der einzige sein).

Wir haben schon 2021 ein Konzept namens „Mission R“ von Porsche gesehen, aber das Auto war in letzter Zeit vor allem getarnt im Alltag und auf der Rennstrecke unterwegs. Und auf dieser Basis hat man das folgende Konzept für den Porsche 718 der Zukunft erstellt (falls der Beitrag nicht angezeigt wird, dann klickt hier):

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