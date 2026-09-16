Mobilität

VW ID.3 GTI: Volkswagen zeigt heute das neue Performance-Modell

Oliver Schwuchow
Von
Volkswagen Id. Gti Concept

Der VW ID.3 Neo ist seit einigen Monaten bekannt und bereits im Alltag unterwegs, da wird es Zeit für den nächsten Schritt. Einen VW ID.3 GTX wird es nicht geben, stattdessen nutzt Volkswagen, wie beim VW ID Polo, auch hier das GTI-Branding.

Man hat den VW ID.3 GTI schon vor ein paar Wochen bestätigt und heute wird man das Performance-Elektroauto zeigen, wie ein neuer Teaser verrät. Optisch wissen wir schon vom ersten Elektro-GTI, wohin die Reise beim zweiten Elektro-GTI geht.

Leistung? Angeblich sind es 340 PS an der Hinterachse, also mehr also beim alten GTX, der in der besten Version auf 326 PS kam. Es bleibt aber bei einem Motor, die Plattform wurde auch mit MEB+ nicht so optimiert, dass es zwei Motoren gibt.

Für einen Golf reicht es beim neuen VW ID.3 also noch nicht, für einen GTI aber scheinbar schon. Wobei das am Ende natürlich nur Namen sind, Volkswagen will sich das bekannte Golf-Branding einfach nur für die nächste Plattform aufheben.


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