Hardware

SCHOTT präsentiert nahezu durchsichtiges Mikrowellenglas

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Bild © SCHOTT

SCHOTT stellt eine neue, nahezu transparente Gitterstruktur für Mikrowellenglas vor, die Sichtbarkeit und Sicherheit vereint. Die Innovation soll moderne Küchendesigns unterstützen und den Garprozess leichter kontrollierbar machen.

Seit über 50 Jahren hat sich das Design von Mikrowellen kaum verändert. SCHOTT hat nun mit SCHOTT micro clear fabric ein Glas entwickelt, das die Sicht auf das Gargut erlaubt, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.

Laut Unternehmensangaben erfüllt die Lösung die Standards für Strahlenschutz, Hitzebeständigkeit, Lichtdurchlässigkeit sowie die REACH- und RoHS-Vorgaben. Sie lässt sich zudem flexibel auf verschiedene Glastypen aufbringen.

Patentierte Technologie sorgt für Sicherheit und Transparenz

Die von SCHOTT entwickelte Kombination aus Glas und strahlenabsorbierendem Gitter wird in einem patentierten Verfahren dauerhaft verbunden. Das Gewebe wirkt wie ein Faraday’scher Käfig und schützt vor Mikrowellenstrahlung, während die Transparenz erhalten bleibt.

Weitere Vorteile der SCHOTT micro clear fabric

  • Lässt sich mit unterschiedlichen Glastypen kombinieren
  • Einfach in bestehende Geräte integrierbar
  • Erhöht Flexibilität für Gerätehersteller
  • Unterstützt optische Abstimmung im Family Design

Persönlich finde ich die Idee, die alte, dunkle Gitternetzoptik zu ersetzen, durchaus spannend. Ob die Umsetzung in allen Geräten problemlos klappt, bleibt abzuwarten, aber der Ansatz, Funktionalität und zeitgemäßes Design zu verbinden, wirkt auf mich nachvollziehbar und praxisnah. Ich würde unsere Einbau-Mikrowelle von Siemens allerdings nicht nur für diese Art Glas austauschen.

tado° startet Rabattaktion auf smarte Thermostate

Tado° bietet vom 3. bis 10. September eine Rabattaktion auf verschiedene Smart-Home-Produkte an. Käufer können in diesem Zeitraum Preisnachlässe von…

3. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Matze51 🌀
    sagt am

    👍🏻👌🏻

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Hardware / SCHOTT präsentiert nahezu durchsichtiges Mikrowellenglas
Weitere Neuigkeiten
Klarna Card kommt nach Europa – erweitert Zahlungsoptionen mit neuer Visa
in Fintech
MOVA stellt Z60 Ultra Roller Complete vor – Hochdruckreinigung und starke Saugleistung vereint
in Smart Home
Zattoo
Zattoo konsolidiert TV-Apps auf gemeinsame Codebasis
in News
Google Pixel 8 Pro Hand Back
LEBARA: Rückkehr des 10 GB Flex-Tarifs für 3,99 €
in Tarife
Nothing Headphone 1: Cover und Ersatz-Ohrpolster auf Aliexpress aufgetaucht
in Hardware
Apple Iphone 16 Pro Back
Apple iPhone überraschend stark: Smartphone-Markt soll 2025 wachsen
in Marktgeschehen
Dragon Quest 1 & 3 Hd 2d Remake
Dragon Quest I und II HD-2D Remake: Gameplay-Trailer veröffentlicht
in Gaming
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Mobilfunk-Aktionstarife mit Rabatten und 150 € Bonus
in Tarife
Withings stellt verbesserte ScanWatch 2 mit HealthSense 4 vor – kostet 349,95 Euro
in Wearables
1und1 Header Logo
1&1: Einheitliche Tarifstufen für die Daten-Flats – mehr Datenvolumen zum günstigeren Preis
in 1und1