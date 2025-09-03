tado° startet Rabattaktion auf smarte Thermostate

Smart Home

Tado° bietet vom 3. bis 10. September eine Rabattaktion auf verschiedene Smart-Home-Produkte an. Käufer können in diesem Zeitraum Preisnachlässe von bis zu 45 Prozent erhalten.

Nach Angaben des Unternehmens umfasst die Aktion vor allem Produkte der tado° X Reihe. So ist das Smart Radiator Thermostat X Starter Kit für 89,99 Euro statt 159,99 Euro erhältlich, während die Einzelvariante für 54,99 Euro statt 99,99 Euro angeboten wird. Das Quattro Pack liegt bei 219,99 Euro, was einer Reduzierung um 41 Prozent entspricht.

Preisübersicht der weiteren tado°-Produkte

Neben den Radiator-Thermostaten sind auch Starter Kits und Zubehörteile vergünstigt.

Dazu zählen das Wired Smart Thermostat X Starter Kit (119,99 Euro statt 199,99 Euro), das Wireless Smart Thermostat X Starter Kit (ebenfalls 119,99 Euro statt 199,99 Euro) sowie der Wireless Temperature Sensor X (69,99 Euro statt 99,99 Euro).

Das Wired Smart Thermostat X ist für 84,99 Euro statt 134,99 Euro erhältlich, die Bridge X für 49,99 Euro statt 69,99 Euro.

Ich finde die Aktion erwähnenswert, aber solche Rabatte gibt es erfahrungsgemäß wiederkehrend. Wer sich ohnehin ein smartes Heizsystem zulegen wollte, für den könnte dies der richtige Zeitpunkt sein, da die Preise tendenziell im Herbst/Winter steigen und erst danach wieder sinken.

Zur Aktion bei tado° →

Echo Pop 14

Amazon reduziert Echo-Geräte, Kindle, Fire-Tablets und mehr

Amazon hat nicht nur die Second Chance Deal Day gestartet, sondern reduziert derzeit mal wieder Echo-Geräte, Fire-Tablets, Kindles und vieles…

3. September 2025 | Jetzt lesen →

